Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli yağış geliyor, sıcaklık 6 derece düşecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Çok sayıda kent için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde hava sıcaklıklarının ise 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen yerler

Osmaniye, Kahramanmaraş, Karaman, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Malatya'nın güneyi, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde de yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış görülecek bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Güneydoğu'da toz taşınımı

Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışın yanı sıra toz taşınımının da etkili olması bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Sıcaklık 4 ila 6 derece düşecek

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, güneydoğu kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da yağış beklenmiyor

Marmara ve Ege bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklığın 22, İzmir'de 27 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ankara'da 21 dereceyle parçalı bulutlu hava öngörülürken, Konya ve Nevşehir'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Karaman'da ise sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu'da kuvvetli sağanak

Doğu Anadolu genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Karadeniz'de ise Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yağış etkili olacak. Giresun çevrelerinde gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın bazı kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.