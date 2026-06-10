Meteoroloji duyurdu: Sağanak birçok ilde etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas ve Yozgat dışında kalan iller, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’de Giresun hariç birçok il, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Hakkari çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Denizli’nin doğu ilçeleri ile Van’ın doğu kesimlerinde de yerel yağışlar görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Sıcaklıklarda belirgin bir artış ya da azalış öngörülmezken, en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ölçülmesi bekleniyor.

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, Mardin ve Siirt’te 34 derece, İzmir’de 33 derece, Edirne’de ise 33 derece olması bekleniyor.

Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Başkent Ankara’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Benzer şekilde Eskişehir, Konya ve Kayseri’de de yağış geçişleri görülecek.

Ege Bölgesi’nde Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yağış beklenirken, İzmir ve Muğla’da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Hava bir anda değişecek: Sağanak birçok ilde etkili olacak

Doğu Karadeniz’de Rize ve Trabzon başta olmak üzere birçok ilde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Samsun ve Amasya’da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum ve Kars çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış geçişleri beklenirken, Van’ın doğu ilçelerinde de gök gürültülü sağanak görülecek. Malatya’da ise yağış beklenmiyor.

Meteoroloji'den herhangi bir uyarı bulunmuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan değerlendirmede, şu an için herhangi bir güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı belirtildi. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların ani yağış geçişlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.