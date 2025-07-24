Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcakları Samsun’da da şiddetini artırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların hafta başına kadar kademeli olarak artacağını ve Vezirköprü, Havza gibi iç kesimlerde rekor seviyelere ulaşacağını duyurdu.

Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı gelecek günlerde 42 derecenin üzerine çıkarak son 87 yılın rekorunu kırabilir.

Kentin tüm zamanlardaki en yüksek sıcaklığı ise 15 Ağustos 1938’de 39 derece olarak ölçülmüştü. Ancak bu hafta Vezirköprü'de 42 dereceyi, Havza’da ise 39 dereceyi geçmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte bu rekorların tarihe karışması bekleniyor.

Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıkabilir

Bazı bölgelerde nem oranının yüzde 90’ı aşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın, ölçülen değerin 5 derece üzerine çıktığı belirtildi. Bu durum özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Yetkililer, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında güneş altında kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.