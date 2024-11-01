Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşecek! (1 Kasım 2024 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2024 Cuma gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Ayrıca Pazar günü itibarıyla sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesi azaldığından dikkatli olmaları önem taşıyor.
Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Ancak pazar günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların azalması bekleniyor ve bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerinde ise doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Meteoroloji, hava şartlarına göre vatandaşların gerekli önlemleri almasını tavsiye ediyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 29°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C
Az bulutlu ve açık