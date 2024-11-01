Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşecek! (1 Kasım 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesi azaldığından dikkatli olmaları önem taşıyor.

Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Ancak pazar günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların azalması bekleniyor ve bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerinde ise doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Meteoroloji, hava şartlarına göre vatandaşların gerekli önlemleri almasını tavsiye ediyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 29°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C

Az bulutlu ve açık