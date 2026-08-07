Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üstünde seyredecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneline ilişkin son hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların çoğu bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması beklenen toz taşınımına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Toz taşınımının görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken, Ege Bölgesi'nde Aydın ve Denizli'de 39 derece, Siirt'te ise 39 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Başkent Ankara'da hava sıcaklığının 35, İstanbul'da 32, İzmir'de ise 34 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışlar kuzey ve doğuda etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un batısı ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde gün boyunca yerel gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edilirken, Kars ve Ardahan'da da öğle saatlerinde kısa süreli yağışların etkili olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Toroslar kesimi ile Adana ve Antalya'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

Toz taşınımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.