Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece kadar üstünde! (13 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Batı bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın güneybatısı ve Bursa çevresinde hafif sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, özellikle batı kesimlerde bahar havası etkisini sürdürecek.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Ancak, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın 40-70 kilometre hızla kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 24°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 23°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C

Parçalı ve az bulutlu