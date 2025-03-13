Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece kadar üstünde! (13 Mart hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mart Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış görülebilir. Doğu Anadolu’nun doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında saatte 70 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Batı bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın güneybatısı ve Bursa çevresinde hafif sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, özellikle batı kesimlerde bahar havası etkisini sürdürecek.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Ancak, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın 40-70 kilometre hızla kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 24°C
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 25°C
Parçalı ve az bulutlu