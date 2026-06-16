Meteoroloji duyurdu: Türkiye genelinde sıcak ve açık hava etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu değerlendirmesine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu hava görülürken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sağanak yağış beklenen bölgeler

Tahminlere göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, ayrıca Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu'da Erzurum'un doğu ilçeleri, Kars ve Van çevrelerinde yağışların yerel olarak görülmesi beklenirken, Karadeniz'in iç kesimlerinde de kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilecek.

En yüksek sıcaklık Güneydoğu'da

Günün en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor. Şanlıurfa'da sıcaklığın 37 dereceye, Diyarbakır'da 35 dereceye, Mardin'de ise 34 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde Manisa'nın 36 derece, Denizli'nin 35 derece ve İzmir'in 34 derece ile sıcak bir gün geçirmesi beklenirken, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da hava sıcaklığının 30 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den uyarı bulunmuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son değerlendirmede herhangi bir güncel meteorolojik uyarı yer almadı. Yetkililer, sağanak yağış beklenen bölgelerde kısa süreli yağış geçişlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, ülke genelinde hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkileyecek seviyede olmayacağını bildirdi.