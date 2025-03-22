Meteoroloji duyurdu: Yağışlar yolda, batıda sıcaklık artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Mart 2025 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin doğu kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girerken, batı bölgelerde sıcaklık artışı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde de yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını duyurdu. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2-4 derece artış beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar: Genellikle batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, Sıvas çevrelerinin ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, (Amasya, Çorum dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu