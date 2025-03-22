Meteoroloji duyurdu: Yağışlar yolda, batıda sıcaklık artıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Mart 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Batı bölgelerde sıcaklıklar 2-4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Mart 2025 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin doğu kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girerken, batı bölgelerde sıcaklık artışı bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde de yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını duyurdu. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.
Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2-4 derece artış beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar: Genellikle batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, Sıvas çevrelerinin ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, (Amasya, Çorum dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu