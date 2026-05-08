Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Marmara’nın batısı, İç Ege, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağışlar birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi’nin batısı ile Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak görülecek. Çanakkale ve Kırklareli’nde yağışların özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. İstanbul ve Sakarya’da ise parçalı ve az bulutlu hava öne çıkıyor.

Ege Bölgesi’nde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Denizli ve Muğla’da ise yağış beklenmiyor.

İç kesimlerde bulutlanma artacak

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Ankara, Konya ve Nevşehir’de ise yağış beklenmezken bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Batı Karadeniz’de Bolu çevrelerinde gece saatlerinden sonra sağanak geçişleri beklenirken, diğer kesimlerde parçalı bulutlu hava görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de Tokat çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’da gök gürültülü yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van’ın doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin genelinde çok bulutlu hava beklenirken, Malatya’da bulutlu ancak yağışsız bir gün öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa’da yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları yükseliyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının özellikle iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağını bildirirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmediğini açıkladı. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, batı bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.