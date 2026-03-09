Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini azaltacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini büyük ölçüde kaybediyor. Ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken yağışın yalnızca doğu kesimlerinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde kar görülecek

Tahminlere göre Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Doğu Anadolu’da ise Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde aralıklı kar ve karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi. Bu bölgelerin dışında kalan illerde günün genel olarak parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 22 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. İstanbul’da 12, Ankara’da 9, İzmir’de 18 ve Antalya’da 22 derece civarında sıcaklık bekleniyor.

Öte yandan rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülmesi beklenirken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunduğu belirtildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı da uyarı yapıldı.