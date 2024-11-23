Meteoroloji duyurmuştu: İstanbul'da kar yağışı başladı!
İstanbul’un Anadolu yakasında öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde kar yağışı gözlenirken, şehir merkezinde karla karışık yağmur görüldü.
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İstanbul’da soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışı başladı. Anadolu yakasında 12.00 itibarıyla etkili olan kar yağışı, özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal gibi yüksek kesimlerde yoğun şekilde görüldü.
Havanın aniden soğumasıyla birlikte İstanbul’un diğer bölgelerinde de karla karışık yağmur kaydedildi.