Yurt genelinde son dönemde etkili olan sıcak hava yerini yavaş yavaş yağışlı havanın etkisine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Bölgelerde hava durumu

MARMARA

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Ege'de havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Bölgenin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

NEVŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Bölgenin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA °C, 41°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık