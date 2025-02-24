Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? (24 Şubat 2025)

Son haftalarda yurt genelinde soğuk hava, etkisini oldukça artırdı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir karla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da soğuk hava etkisini kaybedecek. Salı günü itibarıyla ise yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklıkların artması bekleniyor.

24 Şubat 2025 yurt geneli hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan sıcaklıklar doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve dona dikkat!

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülke genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 4

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Antalya: Parçalı bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu -11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3