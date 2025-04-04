Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Yağış görmeyen kent kalmayacak! (4 Nisan Cuma hava durumu, Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 Nisan Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri yağış alacak. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 4 Nisan Cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Nisan Perşembe gününde ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı. Yapılan tahminlere göre, özellikle Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu sağanak yağış alacak. Ayrıca Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Sıcaklıklar Doğu'da artacak
Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar kuzeyli ve güneyli yönlerden esecek
Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle yağış alan bölgelerde rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceği ifade ediliyor.
Vatandaşların ani sağanak yağışlara karşı dikkatli olması ve özellikle açık alanlarda uzun süre kalmamaları öneriliyor. Yağışların gün boyunca etkisini sürdüreceği, yerel olarak kuvvetli sağanakların görülebileceği belirtiliyor.
Hafta sonu yağışlar devam edecek mi? (Hafta sonu hava nasıl olacak?)
Hafta sonunda da yağışlar zaman zaman sağanağa dönüşecek, sıcaklıklar da azalacak.
Cumartesi ve pazar günleri neredeyse yağış görmeyen şehir kalmayacak.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu,
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı