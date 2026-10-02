Meteoroloji haritayı güncelledi: Yağmur ve fırtına etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'da Edirne hariç bölge geneli, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Tokat'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr kısa süreli fırtınaya dönüşecek

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgâr da yurdun bazı kesimlerinde etkili olacak. Rüzgârın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgârın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 19, Ankara'da 17, İzmir'de 25, Antalya'da 27, Adana'da 25, Diyarbakır'da 21 ve Şanlıurfa'da 25 derece olması tahmin ediliyor.

Marmara'da kuvvetli yağış ve fırtına

Marmara Bölgesi'nin Edirne dışında tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ve Kocaeli'nin batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege'de Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Akdeniz'de yağış yerel olarak kuvvetli

Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri kuvvetli yağış beklenen noktalar arasında bulunuyor.

Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat'ın doğu ilçelerinde de aralıklı yağış bekleniyor. Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor

Doğu Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Diyarbakır'da sıcaklığın 21, Mardin'de 22, Siirt'te 23 ve Şanlıurfa'da 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.