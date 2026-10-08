Meteoroloji haritayı paylaştı: Çok sayıda ilde sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sağanak yağış birçok bölgede etkili olacak

Tahminlere göre Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz genelinde, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzeyi ve Toroslar'da da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde de yağışlı hava görülecek.

Marmara ve Ege'de sis ve pus bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus görülecek.

Ege Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kuzey Ege'nin bazı kesimlerinde sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak. İzmir'de sıcaklığın 26, Manisa'da 28, Muğla'da ise 25 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ankara'da öğleden sonra yağış bekleniyor

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Başkent Ankara'da yağışların öğle saatlerinden sonra başlaması beklenirken, günün en yüksek sıcaklığı 22 derece olacak.

Karadeniz genelinde yağışlı hava

Batı Karadeniz'de Düzce ve Zonguldak dışında bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bolu ve Kastamonu'da gök gürültülü sağanakların etkili olacağı, iç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinde de aralıklı ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Rize ve Trabzon'da gün boyunca aralıklarla yağış görülmesi beklenirken, Samsun'un iç kesimlerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel yağışlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Malatya'da aralıklı yağışlar etkili olurken, Kars ve Van'da parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Güneydoğu Anadolu'da ise bölgenin batısı ile Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Şanlıurfa'da sıcaklığın 26, Mardin'de 24 derece olması bekleniyor.

Sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarından biri 30 dereceyle Adana'da ölçülecek. İstanbul'da 21, Ankara'da 22, İzmir'de 26 ve Antalya'da 26 derece bekleniyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlerde güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı bildirildi.