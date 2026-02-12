Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Sağanak ve fırtına birlikte geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava etkili olacak. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak öne çıkacak. Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Ege ve Akdeniz’de şiddetli yağış alarmı

Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır’ın batı kesimlerinde kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Fırtına 80 km/saate kadar çıkacak

Rüzgârın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu’da kar ve çığ riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı.