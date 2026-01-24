Meteoroloji il il açıkladı: 14 ilde sağanak, 11 kentte kar alarmı

Meteoroloji'nin son verilerine göre bugün yurt genelinde yağışlı sistem beklenirken Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artması beklenirken, sıcaklığın Ankara'da 10 derecenin üzerine çıkacağı, batı bölgelerinde ise 15 dereceyi göreceği değerlendiriliyor.

Pazar günü ise yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmezken Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağış geçişlerini olacağı belirtiliyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, pazar günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda hafif sağanak, Avrupa Yakası'nın ise parçalı bulutlu olacağı değerlendirilirken sıcaklıkların 12 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor. Megaknette pazar günü ise sağanak öngörülüyor.

İzmir'de de hafta sonu boyunca aralıklarla yağış beklebirken, sıcaklıkların 17 ila 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Sağanak yağış beklenen iller:

Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Düzce, Zonguldak, Sinop

Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen iller:

Erzincan, Malatya, Tunceli, Sivas, Tokat, Ordu, Artvin, Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep, Adıyaman