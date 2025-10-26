Meteoroloji il il açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ekim il il hava durumu (İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? | 22 EYLÜL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu değerlendirmesini yayımladı. Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyrederken, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. Bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının ise kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi ve yağışların ise Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Sıcaklıklar 3-5 derece azalacak
Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara'nın batısında ise güney ve güneydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği bildirildi.
26 Ekim bölge bölge hava durumu tahmini
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı bulutlu