Meteoroloji il il saydı: Kar ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra Marmara’nın doğusu, Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar etkili olacak

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu kıyılarında beklenen kuvvetli yağışlar ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerindeki kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.