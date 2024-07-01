Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor (1 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar etkili olacak

Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerde hava durumu

Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



