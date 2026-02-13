Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor! 13 Şubat 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Kuvvetli yağış alarmı

Özellikle Güney ve Kıyı Ege ile Akdeniz hattında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşları uyardı. Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İzmir (güneyi), Aydın, Muğla, Antalya, Burdur (güneyi), Isparta (güneyi), Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Kayseri (güneyi) yer alıyor. Bu illerde yağışların kısa sürede etkisini artırması bekleniyor.

Fırtına 90 km/saat’e çıkacak

Rüzgârın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde rüzgârın yer yer 80-90 km/saat hıza ulaşabileceği bildirildi. Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimlerinde ise rüzgârın 100 km/saatin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Doğu’da çığ ve buzlanma riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıklar yüksek seyredecek

Yağış ve fırtınaya rağmen hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgâr beklenen bölgelerde resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.