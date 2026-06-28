Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu kesimleri dışında mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirirken, bazı bölgeler için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken; Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabileceğine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Büyükşehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise İstanbul'da 30, Ankara'da 29, İzmir'de 37, Antalya'da 38, Adana'da 37, Diyarbakır'da 35 ve Şanlıurfa'da 36 derece olarak tahmin edildi.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinde gün boyunca yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.