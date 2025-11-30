Meteoroloji il il uyardı: Ülke genelinde yağışlı hava hâkim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Kasım 2025’e ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da ve Doğu Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

MGM, Mersin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklık ve rüzgâr

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40–60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Mersin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve lokal dolu yağışına karşı tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgârın yer yer kuvvetlenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.



Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul 10°C, Bursa 7°C, Çanakkale 16°C, Kırklareli 13°C

Ege

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim; sağanak yağış bekleniyor.

İzmir 16°C, Denizli 15°C, Afyonkarahisar 12°C, Manisa 15°C

Akdeniz

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Adana 17°C, Antalya 21°C, Hatay 17°C, Isparta 13°C

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve sis var.

Ankara 12°C, Eskişehir 12°C, Çankırı 13°C, Kayseri 13°C

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bolu 14°C, Düzce 15°C, Zonguldak 17°C, Sinop 22°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun çevreleri ile iç kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. Gece saatlerinde yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Samsun 18°C, Amasya 15°C, Trabzon 21°C, Rize 19°C

Doğu Anadolu

Van dışında bölge genelinde yağmur ve sağanak; kuzey ve doğuda yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.

Erzurum 10°C, Kars 11°C, Malatya 5°C, Van 12°C

Güneydoğu Anadolu

Mardin hariç bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

Diyarbakır 14°C, Gaziantep 15°C, Siirt 15°C, Mardin 16°C