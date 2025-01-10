Meteoroloji, İstanbul için saat verdi! Bugün hava nasıl olacak? (10 Ocak 2025 Cuma hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak 2025 Cuma gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklerken, Trakya, İstanbul ve çevresinde sağanak yağış uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, İstanbul çevreleri, Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olabilir. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 6 ila 8 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, güneydoğuda ise doğulu yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den önemli uyarılar
Buzlanma ve çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı
EDİRNE 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Ege
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 17°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 14°C
Az bulutlu
SİİRT 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C
Az bulutlu