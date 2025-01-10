Meteoroloji, İstanbul için saat verdi! Bugün hava nasıl olacak? (10 Ocak 2025 Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, İstanbul çevreleri, Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olabilir. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 6 ila 8 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, güneydoğuda ise doğulu yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den önemli uyarılar

Buzlanma ve çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Ege

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 17°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 14°C

Az bulutlu

SİİRT 15°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C

Az bulutlu