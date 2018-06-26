Meteoroloji İstanbul ve Ankara için saat verdi

26 Haziran 2018

Türkiye'nin Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışta ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yağışlı havanın hafta sonuna kadar Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceğinin beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıkların hafta boyunca iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında batı bölgelerinde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öğrenildi.

İstanbul ve Ankara için saat verildi

İstanbul'da yağışlar bugün saat 15.00'da başlayıp gece yarısına kadar devam edecek. Başkent Ankara'da ise yağışlar saat 18.00'da başlayıp gece geç saatlere kadar sürecek.