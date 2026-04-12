Meteoroloji: Kış havası yerini bahara bırakıyor
Nisan ortasında soğuk hava, yağmur ve karla karşılaşan Türkiye’de yeni haftayla birlikte hava koşullarında belirgin bir değişim bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, batıdan başlayacak ısınma dalgasıyla birlikte güneşli hava tüm yurda yayılacak, sıcaklıklar hızla yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor.
İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Ankara ve Çankırı çevrelerinde; ayrıca Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor.
Yağışların büyük bölümünün sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Çorum ve Erzincan çevrelerinde kar yağışı görüleceği ifade edildi.
13 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan’da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Siirt için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Yeni haftada güneş ve hızlı ısınma bekleniyor
Bugün ve yarın batı kesimlerde etkisini göstermesi beklenen güneşli havanın, salı gününden itibaren tüm yurda yayılacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yeni haftada hızlı şekilde yükselecek. Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisiyle bazı kentlerde sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkacak.Bazı illerde bugün beklenen sıcaklıklar
Bugün için öne çıkan bazı kentlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle sıralandı:
Kırklareli: 14 derece
İstanbul: 14 derece
Denizli: 18 derece
İzmir: 19 derece
Adana: 21 derece
Ankara: 10 derece
Samsun: 12 derece
Erzurum: 2 derece
Malatya: 13 derece
Kars: 6 derece
Diyarbakır: 11 derece
Gaziantep: 14 derece