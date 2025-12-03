Meteoroloji ‘kısa mola’ diyerek uyardı: Türkiye yeni yağış dalgasına hazırlanıyor! 3 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Sis etkisini gösterecek

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji, yağışların yarından itibaren batı bölgelerinden başlayarak yeniden etkili olacağını, özellikle Pazar günü ülke genelinde yağmur beklendiğini bildirdi.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Bölgenin parçalı ve yer yer az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ile sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ege

Genel olarak parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerde bulutluluğun artacağı ifade ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge boyunca pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, gün ilerledikçe batı kesimlerin daha çok bulutlanacağı öngörülüyor. İç bölgelerde sabah ve gece pusla birlikte sis bekleniyor.

İç Anadolu

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sabah ve gece pus ile yer yer sis görülebilir.

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkisini gösterebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. İç kesimlerde sis ve pus ihtimali bulunuyor.

Doğu Anadolu

Havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, kuzey kesimlerde sabah ve gece buzlanma, don, sis ve pus görülebilir.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin parçalı bulutlu geçeceği, kuzeyde ise sabah ve gece pus ile yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.