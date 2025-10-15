Meteoroloji kritik raporu açıkladı! Türkiye'de yağışlar 52 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye genelinde yağış miktarı bu yıl son 52 yılın en düşük seviyesine geriledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 2025 Su Yılı Raporuna göre, 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 döneminde metrekareye düşen ortalama yağış 422,5 kilogram oldu. Bu miktar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 29 altında gerçekleşti.

Bölgelere göre yağış tablosu

Rapora göre yağışlar, Marmara'da yüzde 34, Ege'de yüzde 28, Akdeniz'de yüzde 31, İç Anadolu'da yüzde 35, Doğu Anadolu'da yüzde 25 ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 53 oranında azaldı. Karadeniz Bölgesi'nde ise düşüş yüzde 4 ile sınırlı kaldı.

En çok yağış Rize'de, en az Şanlıurfa'da

İl bazında en fazla yağış, metrekareye 1812,1 kilogram ile Rize'de ölçüldü. Normaline göre en büyük artış yüzde 30 ile Giresun'da, en sert düşüş ise yüzde 66 ile Hatay'da kaydedildi. En az yağış alan il ise metrekareye 182,8 kilogramla Şanlıurfa oldu.

2025 su yılı yağışları, Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale'de 65, Kırıkkale'de 64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye'de 52, Aksaray, Konya, Niğde'de 51, Hakkari 50, Yalova'da son 40 yılın en düşük seviyelerine indiği belirtildi.

Eylülde yağış azaldı, sıcaklık arttı

Eylül ayında Türkiye genelinde yağışlar normalin yüzde 14, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 37 altında kaldı. Mardin hiç yağış almazken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 21 yılın en düşük eylül yağışları kaydedildi.

Geçen ayın ortalama sıcaklığı 21,7 derece oldu ve 1991-2020 ortalamasının 0,8 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece eylül, son 55 yılın en sıcak 11'inci ayı olarak kayıtlara geçti.

Marmara'da orta şiddetli kuraklık

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde Marmara Bölgesi'nin tamamında, Ege Bölgesi'nde Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar (Dinar) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde Kilis, Hatay, Adana, Antalya, Mersin, Isparta (Eğirdir ve Uluborlu) ve çevrelerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Çankırı, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya (Kulu, Çumra ve Beyşehir), Niğde (Ulukışla), Kırşehir (Kaman ve Çiçekdağı) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık etkili oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Zonguldak, Sinop, Düzce, Kastamonu, Rize, Çorum (Osmancık), Trabzon (Akçaabat) ve çevrelerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Malatya, Bingöl, Muş, Tunceli (Çemişgezek), Elazığ (Ağın), Van (Erciş, Gevaş ve Başkale) ve çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Siirt, Diyarbakır (Ergani) ve çevrelerinde değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık ölçüldü.