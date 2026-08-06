Meteoroloji paylaştı: Kavurucu sıcaklara sağanak ve rüzgar arası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeden mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak kuzey kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Özellikle Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının birçok kentte 35 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40-41 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Aydın ve Şanlıurfa'da 41, Denizli, Diyarbakır ve Siirt'te ise 40 derece sıcaklık bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için herhangi bir güncel meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirirken, özellikle sıcak havanın etkili olduğu saatlerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları, kuvvetli rüzgarın beklendiği bölgelerde ise olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.