Meteoroloji raporladı: Türkiye, 2025 haziranında rekor sıcaklıklar yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Haziran ayına ilişkin iklim değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre bu yılın Haziran ayı, Türkiye'de son 55 yılın en sıcak 4. haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 1991-2020 dönemine ait haziran ayı sıcaklık normali 21,8°C iken, 2025 Haziranı’nda ortalama sıcaklık 23,0°C olarak ölçüldü. Özellikle ayın son haftasında sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı.

Beş merkezde yeni sıcaklık rekoru

Meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 220 merkezden 5’i, haziran ayı içinde kendi sıcaklık rekorunu kırdı:

İzmir merkez: 41,4°C (2024) → 41,8°C (2025)

Dikili: 41,0°C (1942) → 41,7°C (2025)

Seferihisar: 40,5°C → 40,6°C

İstanbul Florya: 36,2°C (1982) → 36,3°C

Sinop: 33,2°C (2007) → 33,7°C

Bölgesel sıcaklık değerlendirmesi

Marmara: Ortalama sıcaklık 23,5°C (normal: 22,0°C)

En yüksek: Lüleburgaz 40,2°C, en düşük: Balıkesir 9,2°C

Ege: Ortalama 25,8°C (normal: 23,7°C)

En yüksek: Milas 43,9°C, en düşük: Simav 6,5°C

Akdeniz: Ortalama 25,8°C (normal: 24,0°C)

En yüksek: Dalaman 43,0°C, en düşük: Göksun 4,6°C

İç Anadolu: Ortalama 20,4°C (normal: 19,3°C)

En yüksek: Çankırı 36,5°C, en düşük: Kangal 1,5°C

Karadeniz: Ortalama 20,1°C (normal: 19,8°C)

En yüksek: Beypazarı 37,8°C, en düşük: Bayburt 3,4°C

Doğu Anadolu: Ortalama 19,9°C (normal: 19,1°C)

En yüksek: Ergani 38,4°C, en düşük: Erzurum -0,2°C

Güneydoğu Anadolu: Ortalama 29,2°C (normal: 27,2°C)

En yüksek: Cizre 45,6°C, en düşük: Batman 12,8°C

Aynı bölge içinde bazı yerlerde 38°C’yi aşan sıcaklık farkları da dikkat çekti. Bu fark, özellikle iklimsel dengesizliklerin ne derece arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yağışlar alarm verdi

2025 Haziran ayında Türkiye genelinde ortalama yağış 12,5 mm olarak ölçüldü. Bu miktar, 1991-2020 normali olan 33,6 mm'nin yüzde 63 altında kaldı.

Marmara Bölgesi’nde, son 65 yılın en düşük haziran yağışı kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi’nde ise son 22 yılın en düşük seviyesi yaşandı.