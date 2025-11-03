Meteoroloji raporu yayımlandı: Bu hafta hava nasıl olacak? İl il sıcaklık raporu

Meteoroloji, bu hafta ülke genelinde yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı.

Yapılan son tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği yurt genelinde, kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Kıyı Ege'de sis ve pus etkili olacak. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale’de yer yer sis ve pus etkili olacak.

Ege: Parçalı bulutlu. Kıyı kesimlerde sabah saatlerinde sis bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, gece sonrası Toroslar bölgesinde sağanak geçişi bekleniyor.

İç Anadolu: Az bulutlu, gece Niğde çevresinde gök gürültülü sağanak görülebilir.

Karadeniz: Az bulutlu ve açık.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor.