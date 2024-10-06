Meteoroloji saat verdi! İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, kentin genelinde önümüzdeki iki saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, kısa sürede etkili olacak bu yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Yağışların özellikle kentin Avrupa Yakası’nda daha yoğun olabileceği ifade edilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji yetkilileri, yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı ve ani su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyararak, özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların etkisiyle birlikte şehir genelinde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, trafikte olan sürücülerin özellikle kaygan yol ve ani su birikintilerine karşı temkinli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şiddetli yağış esnasında meydana gelebilecek dolu yağışına karşı araç sahiplerinin de önlem alması önerildi.

Ani sel ve su baskını uyarısı

Yetkililer, gök gürültülü sağanak yağışların aniden kuvvetlenebileceği ve bu durumun ani sel, su baskını gibi riskleri de beraberinde getirebileceğini belirtti. Yüksek katlı binalarda ve açık alanlarda bulunan vatandaşların yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İstanbul’da önümüzdeki günlerde de yağışlı havanın etkisini sürdürebileceği, özellikle akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanakların meydana gelebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yetkililer, planlanan açık hava etkinliklerinin yeniden gözden geçirilmesini ve riskli durumlarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını öneriyor.