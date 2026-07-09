Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre değişiklik gösterecek. Kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Günün en dikkat çeken uyarısı ise İstanbul ve Trakya için yapıldı. Meteoroloji, öğleden sonra Trakya genelinde ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Marmara'da sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, ülkenin diğer kesimlerinde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden eseceği öngörülüyor.

Yağışlar birçok bölgeye yayılacak

Sağanak yağışların Marmara'nın yanı sıra İç ve Doğu Akdeniz'de, Konya ve Karaman çevrelerinde, Kütahya'da, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır'da etkili olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Düzce çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Buna karşın Ege'nin kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 38 dereceye kadar yükselecek.

Kuzey Ege için deniz uyarısı

Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklendiği belirtilirken, denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olmaları istendi.