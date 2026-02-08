Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli kar ve sağanak kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde bugün etkili olacak yağışların yeni haftada ülke geneline yayılması bekleniyor.

Bugün özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında öğleden önce, Marmara Bölgesi’nde ise öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Doğu Anadolu’da ise Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerinde buzlanma ve çığ riski

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Yeni haftada yağış ülke genelinde etkili olacak

MGM’nin orta vadeli tahminlerine göre, yeni haftada Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak. Batı ve iç kesimlerde sağanak yağışların, doğu bölgelerinde ise kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar

Meteoroloji verilerine göre bugün bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

İstanbul: 8 / 12 derece

Kırklareli: 5 / 11 derece

Denizli: 8 / 16 derece

İzmir: 11 / 18 derece

Adana: 6 / 18 derece

Ankara: 4 / 12 derece

Samsun: 8 / 12 derece

Erzurum: -2 / 4 derece

Malatya: 1 / 12 derece

Kars: -3 / 3 derece

Diyarbakır: 3 / 14 derece

Gaziantep: 2 / 14 derece