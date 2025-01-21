Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Batı kesimlerde sağanak yağışların etkili olacağı, Antalya çevresinde ise yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Marmara'nın güneybatısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batı kesimleri yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesinin bulunduğu uyarısı yapılırken, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis olaylarının görülebileceği kaydedildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece kadar üstüne çıkacak!

Hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında kalırken, diğer bölgelerde 4 ila 7 derece artış göstererek normallerin üzerine çıkacak. Bu durum, özellikle batı kesimlerde ılıman bir hava etkisi yaratacak.

Rüzgarın ise doğu bölgeler ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde Hatay kıyılarında rüzgarın doğu yönünden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) şekilde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, Meteoroloji'nin uyarılarına dikkat ederek özellikle kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla bölgenin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, güneybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin batısının öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİNOP 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C

Parçalı ve az bulutlu