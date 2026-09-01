Meteoroloji saat vererek duyurdu: Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağını bildirdi. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava öne çıkacak. Özellikle Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek.

Karadeniz’de sağanak ve sis bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz’de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rize ve Trabzon’da yağışın gün içinde etkili olması tahmin ediliyor.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji, özellikle sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmasını istedi.

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu’nun doğusunda da yağışlı hava etkili olacak. Erzurum ve Kars’ta öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Van’da yağışın gün boyunca etkisini göstermesi öngörülüyor. Bölgenin batısında ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Batı ve güneyde sıcak hava sürüyor

Marmara’da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, İstanbul’da sıcaklık 30 derece, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli’nde ise 33 dereceye ulaşacak.

Ege Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. Denizli’de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi beklenirken, İzmir ve Muğla’da sıcaklık 35 dereceye çıkacak. Akdeniz’de de sıcak hava etkisini sürdürecek; Antalya’da 36, Adana’da 35 derece ölçülmesi tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 36 derece, Gaziantep’te 34 derece sıcaklık bekleniyor. İç Anadolu’da ise Ankara ve Konya’da 30, Eskişehir’de 31 derece civarında sıcaklık öngörülüyor.

Güncel uyarı bulunmuyor

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yurt genelinde güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.