Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ocak 2025 Cuma gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in batı ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümü yağışlı bir gün geçirecek. Batıda yağmur ve sağanak, doğu ve iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresinde gece saatlerinde kuvvetli yağış görülebilir. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde normallerin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz ve neredeyse tüm Doğu Anadolu aralıklı yağış alacak. Burdur ve Denizli çevrelerinde de yağış bekleniyor.
Yağışların dağılımı
Yağışlar, kıyı bölgelerde ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresinde gece saatlerinde kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.
Buzlanma, sis ve çığ uyarısı
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
Hava sıcaklıklarının, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. İstanbul, Kocaeli ve İzmit çevrelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Ege
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimler ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 10°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, (Şırnak ve Iğdır dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KARS -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu