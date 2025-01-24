Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz ve neredeyse tüm Doğu Anadolu aralıklı yağış alacak. Burdur ve Denizli çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yağışların dağılımı

Yağışlar, kıyı bölgelerde ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresinde gece saatlerinde kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.

Buzlanma, sis ve çığ uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. İstanbul, Kocaeli ve İzmit çevrelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Ege

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimler ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 10°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, (Şırnak ve Iğdır dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KARS -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu