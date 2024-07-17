Meteoroloji saat vererek uyardı: Sıcaklık 7 derece birden artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini paylaştı. Karadeniz bölgesinde sağanak yağış beklenirken yurdun diğer illerinde sıcaklıklar 7 derece birden artacak. İstanbul'da hem nem hem sıcak hava iyice bunaltacak. Uzmanlar kronik hastalıkları olanları, hamile, yaşlı ve çocukları özellikle saat: 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı artıyor
Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İllerimizde hava durumu nasıl?
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 36, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 35, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 41, Az bulutlu
A.KARAHİSAR: 33, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 38, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 40, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 33, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 34, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS: 33, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE: 34, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 35, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 31, Parçalı bulutlu
TRABZON: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 37, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık