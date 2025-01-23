Meteoroloji saat vererek uyardı! Türkiye genelinde yağış ve soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yağışların etkili olacağını duyurdu. Ülkenin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ve Artvin kıyıları hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Batı Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Pus ve sis hadiselerinin de bazı bölgelerde etkili olacağı ifade edildi.

Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu’da ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek.

Bölgelere göre il il hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kütahya, Afyon ve Uşak'ın yüksek kesimlerinin yer yer hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Çok bulutlu, Batı Akdeniz ile K. Maraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile K. Maraş çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 7°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİNOP 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin (Rize ile Artvin kıyıları hariç) yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ARTVİN 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyinin yüksek eksimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu