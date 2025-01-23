Meteoroloji saat vererek uyardı! Türkiye genelinde yağış ve soğuk hava etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmininde bulundu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ riski, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayları öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yağışların etkili olacağını duyurdu. Ülkenin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ve Artvin kıyıları hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Batı Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Pus ve sis hadiselerinin de bazı bölgelerde etkili olacağı ifade edildi.
Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu’da ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek.
Bölgelere göre il il hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kütahya, Afyon ve Uşak'ın yüksek kesimlerinin yer yer hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Çok bulutlu, Batı Akdeniz ile K. Maraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile K. Maraş çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI 7°C
Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KONYA 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİNOP 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ZONGULDAK 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin (Rize ile Artvin kıyıları hariç) yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ARTVİN 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyinin yüksek eksimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu