Meteoroloji sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu gece batı illerinde başlayan yağışların yeni haftayla birlikte iç kesimlerde de etkisini artıracağını duyurdu. MGM’nin tahminlerine göre bugün batı bölgelerinde görülecek sağanak yağış, özellikle Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Bugün Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken; Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, MGM sarı kodla uyardığı Muğla ve Antalya çevrelerinde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Pazartesiden itibaren ise özellikle gece sıcaklıklarının 0 derece ve altına düşmesi beklenen Kütahya, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur görüleceği bildirildi.

Bugün bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Kırklareli 9, İstanbul 13, Denizli 12, İzmir 17, Adana 17, Ankara 8, Samsun 14, Erzurum 5, Malatya 9, Diyarbakır 12, Gaziantep 12 derece.