Meteoroloji şehir şehir sayarak uyardı: Lapa lapa kar yağacak

Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölgeleri için yoğun kar ve sağanak uyarısında bulundu. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ile Hakkari çevrelerinde sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskinin arttığı bildirildi. Bazı hava ulaşım seferleri ise dün akşam itibariyle aksadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve kar için yeni bir uyarı yayımladı. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatısında yağışların yer yer şiddetleneceği, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji şehir şehir sayarak uyardı: Kar geliyor

Doğu Karadeniz’in iç kısımları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor. Özellikle Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskınları ve ulaşımda sorunlar yaşanabileceği için vatandaşların tedbirli olması çağrısı yapılıyor.

Batıda sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer alanlarda belirgin bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, yer yer orta seviyede eseceği ifade ediliyor.

Bölge bölge hava durumu tahmini

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu’nun tamamı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde pus ile sis görülebileceği belirtiliyor.