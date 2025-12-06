Meteoroloji şehir şehir uyardı: Sağanak etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı, yer yer de çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu, Batı Karadeniz’in Sinop dışındaki kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Kırklareli’nin kuzeyinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Sağanak yağış etkili olacak

Yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde olacağı, Güney Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Muğla kıyıları, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta’nın güneyi, Adana’nın kuzey ve batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği bildiriliyor.

Hava sıcaklıklarının ise Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın çoğunlukla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette; İç Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de ise zaman zaman saatte 40–60 km hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir görünüm beklenen bölgede, özellikle doğu kesimler ile Kırklareli’nin kuzeyinde aralıklı sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Ege

Bölgenin genelinin çok bulutlu olacağı ve sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ifade ediliyor. Muğla’nın kıyı ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Akdeniz

Çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Antalya, Mersin, Kahramanmaraş çevreleri ile Isparta’nın güneyi ve Adana’nın kuzey-batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de rüzgârın güney ve doğu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

İç Anadolu

Parçalı, zamanla çok bulutlu hava beklenen bölgede, yağmur ve sağanak yağışların aralıklarla etkili olacağı bildiriliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Batı Karadeniz

Sinop hariç bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Doğu Anadolu

Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim. Yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Güney bölgelerde gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin tamamında pus ve sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Gece sonrası kuzey ve batı ilçelerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildiriliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve sis etkisini gösterebilir.