Meteoroloji sel ve su baskınına karşı uyardı! 23 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde, Batı Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak olarak etkili olması beklenirken; Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis tahmin ediliyor.

Akdeniz:

Batı Akdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kuzey ve batı kesimlerde aralıklı yağmur, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olacağı bölgede, iç kesimler ile Sinop çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Orta Karadeniz’de de aralıklı yağmur beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Doğu Anadolu:

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebilir.

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde özellikle kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.