Meteoroloji son tahmini yayınladı: Bir yanda kuvvetli yağış, bir yanda 41 derece

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Buna karşılık Ege, Akdeniz'in büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık hava etkisini koruyacak.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, özellikle Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İstanbul ve Ankara'da yağış bekleniyor

İstanbul'da sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken, gün içinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kentte en yüksek sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor.

Başkent Ankara'da ise özellikle kuzey ve batı ilçelerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklığı 31 derece civarında seyredecek.

Bursa, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Samsun, Amasya ve Tokat da yağış beklenen iller arasında yer alıyor.

Sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Buna rağmen özellikle güney kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, Muğla 36, İzmir 34, Adana 36 ve Mardin 39 dereceye ulaşacak.

Rüzgar kuzeyden esecek

Rüzgarın yurt genelinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise rüzgarın güney yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları çağrısında bulundu.