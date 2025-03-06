Meteoroloji tahminlerini duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (6 Mart hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mart 2025 Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin ise hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart 2025 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin ise hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Türkiye genelinde diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Buzlanma ve sis uyarısı!
Özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Bunun yanı sıra pus ve yer yer sisin de etkili olması bekleniyor. Sürücülere bu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
Sıcaklık artıyor!
Meteoroloji raporuna göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermeyeceği belirtiliyor. Güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar hafif esecek
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu: Hangi ilde hava nasıl olacak?
Marmara
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 16°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C
Az bulutlu ve açık
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 19°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 26°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli
ANTALYA 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 23°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
SAMSUN 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah il saatlerde Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 3°C
Parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
KARS 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
MALATYA 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C
Az bulutlu ve açık