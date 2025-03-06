Meteoroloji tahminlerini duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (6 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart 2025 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin ise hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Türkiye genelinde diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Buzlanma ve sis uyarısı!

Özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Bunun yanı sıra pus ve yer yer sisin de etkili olması bekleniyor. Sürücülere bu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Sıcaklık artıyor!

Meteoroloji raporuna göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermeyeceği belirtiliyor. Güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar hafif esecek

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu: Hangi ilde hava nasıl olacak?

Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 19°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 16°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C

Az bulutlu ve açık

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 19°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 26°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli

ANTALYA 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 23°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SAMSUN 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah il saatlerde Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 3°C

Parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

KARS 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C

Az bulutlu ve açık