Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni bir açıklama yaptı. Ocak ayının ikinci haftasında soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek olan İstanbul'da, 13 Ocak itibarıyla kar yağışının başlaması bekleniyor.

Trakya'da kar yağışı başladı

Trakya Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu başlayacak olan kar yağışının, önümüzdeki hafta İstanbul'a ulaşacağı açıklandı. MGM, bu bölgelerde kar yağışının 13 Ocak Pazartesi günü etkili olacağını ve İstanbul'un da soğuk havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Hava sıcaklıkları düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonundan itibaren hızla düşmeye başlayacak. İstanbul'da sağanak yağışların ardından sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle kar yağışı ihtimali artacak.

Meteoroloji uzmanlarından değerlendirme

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'daki hava durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ocak ayının ilk haftasında yağmur ve kar beklenmiyordu. Ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Beklentimiz, Ocak ortasından Şubat sonuna kadar 15 günlük bir kar yağışı döneminin yaşanacağı yönünde."

9-14 Ocak hava durumu tahmini

* 9-12 Ocak: Sağanak yağışlar etkili olacak.

* 13 Ocak: Kar yağışı İstanbul sınırlarına ulaşacak.

* 14 Ocak: Şehir genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.