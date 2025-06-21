Meteoroloji tarih verdi uyardı: Ege'de fırtına bekleniyor
Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenyor. Meteoroloji fırtına uyarısında bulundu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji, yarın için Ege Denizi'nin güneyinde fırtına uyarısı yaptı.
2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan paylaşımda, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 50-75 kilometre hızla esmesinin beklendiği ifade edildi.
Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteorlojiye göre; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamaların olma ihtimali bulunuyor.