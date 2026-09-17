Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak yurdu saracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana çevreleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batı kesimlerinde de yağış görülecek.

Yağış bazı bölgelerde kuvvetlenecek

Yağışların İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Göller Yöresi’nde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Muğla, Antalya’nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevreleri de kuvvetli yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.

Meteoroloji, kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul'da sabah saatlerine dikkat

Marmara Bölgesi’nin doğusunda aralıklı sağanak beklenirken İstanbul’da yağışın özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 25 derece olması bekleniyor. Bursa’da da aralıklı sağanak öngörülüyor.

Ege’de Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken İzmir’de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Ankara'da kuvvetli sağanak bekleniyor

İç Anadolu genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Ankara ve Eskişehir de kuvvetli yağış beklenen kentler arasında yer alıyor.

Batı Karadeniz genelinde sağanak görülecek. Bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar

Doğu Anadolu’da yağış yerine kuvvetli rüzgar öne çıkacak. Bölgenin batısında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik yok

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.