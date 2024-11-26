Meteoroloji uyardı! 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan bilgilere göre, Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray'da yoğun kar yağışı olması bekleniyor.

İç Anadolu'da karın 15 cm'yi bulabileceğine dikkat çeken yetkililer, sarı kodlu uyarı yapılan 12 ilin dışında kalan İstanbul'da ayazın etkili olacağını belirtiyor. İstanbulda 8 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Buzlanmaya dikkat!

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının yaşanacağını belirten yetkililer, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağış alacağını ifade ediyor.

Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor.

Kuvvetli fırtına

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı, güneybatı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.